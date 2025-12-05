Инфраструктура порта Темрюка повреждена при атаке дронов ВСУ

«Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание», — говорится в сообщении.
По информации регионального управления МЧС РФ, в тушении пожара участвуют 32 специалиста и 8 единиц техники. Предварительно, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Напомним, ранее жители Краснодарского края сообщили, что слышали около пяти взрывов в небе над регионом. БПЛА атаковали Темрюкский и Славянский районы.
