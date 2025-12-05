Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инфраструктура порта Темрюка повреждена при атаке дронов ВСУ

В Темрюке Краснодарского края повреждена инфраструктура порта из-за атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Источник: Life.ru

«Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание», — говорится в сообщении.

По информации регионального управления МЧС РФ, в тушении пожара участвуют 32 специалиста и 8 единиц техники. Предварительно, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Напомним, ранее жители Краснодарского края сообщили, что слышали около пяти взрывов в небе над регионом. БПЛА атаковали Темрюкский и Славянский районы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше