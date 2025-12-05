The Times: Британия готова передать Украине активы РФ

Согласно данным Politico, Еврокомиссия предлагает направить 165 млрд евро напрямую на финансирование нужд Украины, а оставшиеся 45 млрд евро — на обслуживание кредитов, предоставленных Киеву в 2024 году странами ЕС и государствами «Группы семи» на сумму до 45 млрд евро. Предполагается, что эти займы будут погашаться за счет процентов от реинвестирования замороженных российских активов до 2042 года в рамках так называемой инициативы ERA.