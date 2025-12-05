Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times: Британия готова передать Украине активы РФ

Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные российские активы на сумму около 8 млрд фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов). Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в кабинете министров. По данным издания, речь идет о деньгах и ценных бумагах, заблокированных в стране после начала российской спецоперации на Украине.

Британия готовится передать Украине замороженные активы РФ в размере 10 млрд долларов.

Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные российские активы на сумму около 8 млрд фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов). Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в кабинете министров. По данным издания, речь идет о деньгах и ценных бумагах, заблокированных в стране после начала российской спецоперации на Украине.

«Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы РФ в размере 8 млрд фунтов», — пишет The Times со ссылкой на источник в кабмине. Газета уточняет, что обсуждаемый формат называется «репарационный кредит» и предполагает использование российских средств как основы для долгосрочного финансирования восстановления Украины.

Еврокомиссия направила государствам — членам ЕС пакет юридических предложений, предусматривающих экспроприацию всех 210 млрд евро замороженных в Евросоюзе суверенных активов Центрального банка России для последующего финансирования Украины в 2026—2027 годах. Как сообщает европейское издание Politico, в распоряжении которого оказался текст документов, Бельгия выступила против этих планов, заняв позицию «категорического неприятия».

Согласно данным Politico, Еврокомиссия предлагает направить 165 млрд евро напрямую на финансирование нужд Украины, а оставшиеся 45 млрд евро — на обслуживание кредитов, предоставленных Киеву в 2024 году странами ЕС и государствами «Группы семи» на сумму до 45 млрд евро. Предполагается, что эти займы будут погашаться за счет процентов от реинвестирования замороженных российских активов до 2042 года в рамках так называемой инициативы ERA.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше