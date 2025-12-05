В Темрюке из-за атаки БПЛА повреждена портовая инфраструктура

«Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в его Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет. Персонал эвакуировали.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
