В Темрюке из-за атаки БПЛА повреждена портовая инфраструктура

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Темрюке из-за атаки дронов ВСУ пострадали элементы портовой инфраструктуры, сообщает региональный оперштаб.

Источник: © РИА Новости

«Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в его Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Персонал эвакуировали.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

