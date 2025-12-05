В Темрюке из-за атаки БПЛА повреждены элементы портовой инфраструктуры

Элементы портовой инфраструктуры получили повреждения Темрюке из-за атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, информирует оперштаб Краснодарского края.
Зафиксировано возгорание. По предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал.
«Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении.
В оперштабе отметили, что персонал эвакуирован.
Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины повреждения получил многоквартирный дом. В оперштабе рассказали, что в результате случившегося никто не пострадал.