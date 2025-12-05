Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Темрюке из-за атаки беспилотников ВСУ повреждена портовая инфраструктура

В городе Темрюке Краснодарского края из-за атаки украинских БПЛА пострадали элементы портовой инфраструктуры. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил региональный оперштаб.

В городе Темрюке Краснодарского края из-за атаки украинских БПЛА пострадали элементы портовой инфраструктуры. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил региональный оперштаб.

— Из-за атаки беспилотников киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы, — сказано в Telegram-канале оперштаба.

По предварительной информации, никто не пострадал, персонал эвакуировали.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что взрывы прозвучали над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 44 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом 4 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше