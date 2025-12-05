В Темрюке из-за атаки беспилотников ВСУ повреждена портовая инфраструктура

В городе Темрюке Краснодарского края из-за атаки украинских БПЛА пострадали элементы портовой инфраструктуры. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил региональный оперштаб.
— Из-за атаки беспилотников киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы, — сказано в Telegram-канале оперштаба.
По предварительной информации, никто не пострадал, персонал эвакуировали.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что взрывы прозвучали над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников.
Средства противовоздушной обороны ликвидировали 44 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом 4 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.