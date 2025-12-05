Shot: Серия взрывов прогремела в районе Сызрани Самарской области

Серия взрывов и звуки сирены звучат в районе города Сызрани Самарской области. Силы противовоздушной обороны уничтожают беспилотники ВСУ. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.
— По словам местных жителей, громкие звуки начались около 02:20 в южной и западной части города. Очевидцы утверждают, что слышали пять-семь взрывов и стрельбу. В городе воет сирена воздушной опасности. По предварительным данным, средства ПВО сбивают дроны ВСУ, — говорится в публикации.
Официальной информации пока не поступало.
В городе Темрюке Краснодарского края из-за атаки украинских БПЛА пострадали элементы портовой инфраструктуры. Об этом 5 ноября сообщил региональный оперштаб. По предварительной информации, никто не пострадал, персонал эвакуировали.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что взрывы прозвучали над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников.