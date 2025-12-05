У жителя Курганской области подожгли сено в тюках

Ранее МЧС сообщало о серии похожих инцидентов в Курганской области. В селе Боровлянка Белозерского округа пожарные тушили нежилой дом, который, по предварительным данным, также подожгли, а до этого в Сафакулевском округе из-за поджога загорелся жилой дом площадью 80 квадратных метров.