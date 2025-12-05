На Камчатке циклон превратил улицы в реки и утопил десятки машин

Циклон превратил улицы в реки на Камчатке. Видео © Telegram / «Камчатка № 1» / Amur Mash.
В Петропавловске-Камчатском стихия привела к серьёзным проблемам. Множество автомобилей получили гидроудар, а движение на отдельных участках города было почти полностью остановлено. Пешеходам приходилось переходить глубокие лужи вброд.
Ещё тяжелее ситуация сложилась в населённых пунктах. Например, в селе Ивашка Карагинского района из-за сильных порывов ветра рухнула опора линии электропередачи. Этот инцидент оставил без электроснабжения, отопления и телефонной связи около 150 жителей. Обрыв ЛЭП также обесточил местную котельную и жилые дома. Как выяснилось, в здании котельной скопилась вода, что мешает её запуску; подтопления зафиксированы и в некоторых жилых строениях.
Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам и откачке воды. Контроль за ситуацией осуществляет районная прокуратура. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится и в течение текущего дня.
«Не пытайтесь сами (вытащить машину, — Прим. Life.ru), сразу звоните 112. Машину вытащим и вас тоже», — призвал глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев. Чиновник сообщил, что к пострадавшим на помощь будет направлена спецтехника МЧС.
Ранее мы писали, что сильный дождь со снегом парализовал движение в центре Петропавловска-Камчатского. В городе прошла ночная метель с ливнем и шквалистым ветром до сорока метров в секунду. Уроки в школах отменили заранее.
