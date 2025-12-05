На Камчатке циклон превратил улицы в реки и утопил десятки машин

Ещё тяжелее ситуация сложилась в населённых пунктах. Например, в селе Ивашка Карагинского района из-за сильных порывов ветра рухнула опора линии электропередачи. Этот инцидент оставил без электроснабжения, отопления и телефонной связи около 150 жителей. Обрыв ЛЭП также обесточил местную котельную и жилые дома. Как выяснилось, в здании котельной скопилась вода, что мешает её запуску; подтопления зафиксированы и в некоторых жилых строениях.