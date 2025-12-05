«Контактного» мошенника-рецидивиста задержала полиция Владивостока

Мошенник выбрал жертву на автобусной остановке «Лазо» подъехал туда на автомобиле и обратился к одному из ожидающих пассажиров с просьбой перевести ему по номеру мобильного телефона 4900 рублей якобы для супруги. Юноша поверил ему и попытался выполнить перевод, но он оказался заблокирован как подозрительный.
Мошенник смог уговорить молодого человека поехать с ним в отделение банка на улице Луговой, там снять нужную сумму наличными и передать ему. Затем он оставил парня в автомобиле и скрылся.
Стоящий автомобиль с приунывшим пассажиром в салоне заметили полицейские, патрулировавшие вверенный им маршрут в рамках дежурной охраны общественного порядка. Они поговорили с юношей, тот рассказал им, что, кажется, стал жертвой мошенника.
Злоумышленник в момент беседы потерпевшего с инспектором патрульно-постовой службы как раз возвращался к автомобилю. Заметив полицейских, он попытался скрыться в ближайшем магазине за холодильником с товарами, но полицейские тоже его заметили, поймали и задержали. Выяснилось, что полученную от доверчивого юноши наличность он успел потратить.
Мошенника доставили в отделение. В ходе установления его личности выяснилось, что 42-летний гражданин уже имеет судимость, а в данный момент находится в розыске за очередное мошенническое преступление. Материалы переданы в орган в рамках подведомственности для принятия решения о возбуждении дела.