Парламент Бельгии встретил овацией отказ отдать активы РФ Еврокомиссии

Премьер уточнил, что Бельгия остается сторонником санкционной политики ЕС и готова продолжать поддержку Киева, однако настаивает на формализации гарантий со стороны партнеров. По информации VRT, Де Вевер подчеркнул, что не действует в интересах России и, напротив, намерен не допустить разблокировки активов и их возвращения Москве. При этом он еще раз указал, что считает возможной только такую экспроприацию, при которой юридические и финансовые последствия любого судебного спора разделят все государства Евросоюза.