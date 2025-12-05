Российские силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины на несколько регионов Российской Федерации вечером 4 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
За три часа, с 20.00 до 23.00, сбито и уничтожено 44 дрона. Так, 30 вражеских беспилотников уничтожено в Курской области, восемь — в Ростовской, три дрона ВСУ уничтожено в Белгородской области, два — в Воронежской и один — в Брянской области.
За ночь 4 декабря, напомним, российские силы противовоздушной обороны уничтожили 76 украинских дронов. В частности, 21 вражеский беспилотник был ликвидирован в Крыму, 16 — в Ростовской области, 14 — в Ставропольском крае и семь — в Ставропольском крае.
Всего за последние сутки было сбито сразу 195 украинских беспилотников самолетного типа. Похожая ситуация сложилась в ночь с 2 на 3 декабря. Тогда киевский режим также попытался атаковать регионы РФ с помощью дронов. Суммарно российскими системами ПВО было сбито 102 беспилотника ВСУ. Больше всего — в Белгородской области. Там удалось уничтожить сразу 22 дрона.
3 декабря генерал-лейтенант Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, средствами которых был сбит 251 ударный дрон ВСУ самолетного типа. Отметим, что за все время спецоперации наши воины сбили уже более 100 082 украинских беспилотников.
Ранее сообщалось, что российские конструкторы близки к созданию лазерной установки Laser Bazz (проект «Посох»), которая за одну секунду способна уничтожить FPV-дрон с 500 метров. Мощность тестового образца, который тестировался летом этого года, 3 кВт, но компания уже разработала версию на 80 кВт. «Посох» предназначен для защиты войск и критической инфраструктуры от групповых налетов дронов-камикадзе. Тест подтвердил высокую скорость и точность поражения цели".
Вместе с тем, участники сообщества крымских конструкторов и производителей предложили дешевый и быстрый способ защиты наших нефтехранилищ и других объектов критической инфраструктуры от бандеровских дронов. «Дешево и быстро» — как правило, взаимоисключающие понятия, но военкор «КП» Дмитрий Стешин выяснил подробности и удивился.