Пропавшего мужчину нашли мертвым в Акмолинской области

В полиции сообщили, что 42-летний сельчанин ушел из дома еще 30 ноября. Его разыскивали родные, полицейские и волонтеры, но, к сожалению, найти живым мужчину не удалось — 3 декабря его тело было найдено на берегу реки Есиль.