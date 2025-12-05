Пропавшего мужчину нашли мертвым в Акмолинской области

В полиции сообщили, что 42-летний сельчанин ушел из дома еще 30 ноября. Его разыскивали родные, полицейские и волонтеры, но, к сожалению, найти живым мужчину не удалось — 3 декабря его тело было найдено на берегу реки Есиль.
«Согласно предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия вследствие закрытия просвета дыхательных путей водой при утоплении», — говорится в сообщении. Полиция возбудила дело по факту смерти казахстанца. Сейчас проводится досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.