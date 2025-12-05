В Хабаровске сотрудник склада маркетплейса крал товары из посылок

В Хабаровске перед судом за кражу посылок предстанет 27-летний сотрудник склада маркетплейса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В июле в филиал организации стали поступать жалобы из разных городов о том, что из Хабаровска отправляются посылки с поврежденной упаковкой и украденными товарами. Служба безопасности компании обратилась в полицию.
Полицейские задержали сотрудника склада, из его автомобиля изъяли украденные из посылок акустическую автомобильную систему, ювелирные украшения, брендовые вещи и парфюмерию. Установлена причастность к шести кражам на сумму 300 тысяч рублей.
— Расследование уголовного дела о краже (ч.1 ст. 158 УК РФ) завершено. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, в Комсомольске-на-Амуре менеджер пункта выдачи маркетплейса крал деньги на азартные игры.