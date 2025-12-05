Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске сотрудник склада маркетплейса крал товары из посылок

Работник вывозил их на автомобиле.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске перед судом за кражу посылок предстанет 27-летний сотрудник склада маркетплейса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В июле в филиал организации стали поступать жалобы из разных городов о том, что из Хабаровска отправляются посылки с поврежденной упаковкой и украденными товарами. Служба безопасности компании обратилась в полицию.

Полицейские задержали сотрудника склада, из его автомобиля изъяли украденные из посылок акустическую автомобильную систему, ювелирные украшения, брендовые вещи и парфюмерию. Установлена причастность к шести кражам на сумму 300 тысяч рублей.

— Расследование уголовного дела о краже (ч.1 ст. 158 УК РФ) завершено. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, в Комсомольске-на-Амуре менеджер пункта выдачи маркетплейса крал деньги на азартные игры.