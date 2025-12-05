20-летний рабочий трагически погиб на стройке в Мангистау

Однако в департаменте государственной инспекции труда об этом узнали не сразу. По их словам, застройщик скрыл информацию о произошедшем, и о несчастном случае им стало известно лишь из полицейской сводки. Предварительно, 20-летний рабочий упал в открытую лифтовую шахту с шестого этажа.