Европа рекомендует Зеленскому не идти на уступки России

Лидеры ЕС якобы считают, что Украина может пойти на уступки при неких «гарантиях США».
Лидеры стран Евросоюза призвали президента Украины Владимира Зеленского не идти на уступки России. Об этом сообщили американские журналисты.
«Европейские лидеры выступили с резким предупреждением в адрес президента Украины Владимир Зеленский: не соглашайтесь на требования России», — пишет The Wall Street Journal. Условием, как уточняют авторы материала, указываются некие «твердые гарантии безопасности со стороны США».
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что у Вашингтона и лично у Дональда Трампа есть собственное понимание причин, по которым украинский конфликт должен быть завершен в максимально сжатые сроки. По его оценке, США активно ищут пути урегулирования кризиса. Тема сокращения потерь постоянно присутствует в заявлениях Трампа о ситуации на Украине. В декабре Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, назвав эту встречу «очень полезной».