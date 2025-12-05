Европа рекомендует Зеленскому не идти на уступки России

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что у Вашингтона и лично у Дональда Трампа есть собственное понимание причин, по которым украинский конфликт должен быть завершен в максимально сжатые сроки. По его оценке, США активно ищут пути урегулирования кризиса. Тема сокращения потерь постоянно присутствует в заявлениях Трампа о ситуации на Украине. В декабре Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, назвав эту встречу «очень полезной».