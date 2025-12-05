В Новосибирске мужчину приговорили к 4 годам колонии за хищение 11,4 млн рублей

По материалам дела, с сентября 2022-го по февраль 2023 года мужчина работал «обнальщиком» в составе организованной группы. Он пользовался банковскими картами, оформленными на подставных лиц. Когда на эти счета поступали деньги, похищенные другими участниками группы, подсудимый снимал их через банкоматы и передавал сообщникам.