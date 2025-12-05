Ричмонд
В Новосибирске мужчину приговорили к 4 годам колонии за хищение 11,4 млн рублей

Он пользовался банковскими картами, оформленными на подставных лиц.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Новосибирска назначил 29-летнему горожанину 4 года 2 месяца колонии общего режима за участие в крупной схеме по обналичиванию похищенных денег. Его признали виновным в шести эпизодах мошенничества и одном — кражи.

По материалам дела, с сентября 2022-го по февраль 2023 года мужчина работал «обнальщиком» в составе организованной группы. Он пользовался банковскими картами, оформленными на подставных лиц. Когда на эти счета поступали деньги, похищенные другими участниками группы, подсудимый снимал их через банкоматы и передавал сообщникам.

Ущерб от действий группы составил более 11,4 миллиона рублей.

Суд полностью удовлетворил иски потерпевших.