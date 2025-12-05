В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы

В украинской столице произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны звуки взрывов», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве была включена тревога с воздуха.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Вечером в четверг взрывы прогремели в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что ракетой «Искандер-М» было поражено здание СБУ в Кривом Роге, где могло быть ликвидировано оборудование с секретными данными.