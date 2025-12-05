Ричмонд
В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Вечером в четверг взрывы произошли в Харьковской области Украины.

Источник: Аргументы и факты

В украинской столице произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве была включена тревога с воздуха.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Вечером в четверг взрывы прогремели в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ракетой «Искандер-М» было поражено здание СБУ в Кривом Роге, где могло быть ликвидировано оборудование с секретными данными.