Криминальный авторитет из Шелехова задержан при попытке скрыться за границей

По версии следствия, с 2021 года по ноябрь 2025-го мужчина использовал личный авторитет в криминальной среде Шелехова и Шелеховского района для организации собраний и разъяснения идеологии экстремистской организации. Он пропагандировал агрессию против представителей власти и правоохранительных органов и вовлекал новых участников. Также мужчина осуществлял сбор и распределение материальных ценностей и денежных средств среди лиц, содержащихся в местах лишения свободы и придерживающихся криминального движения.