Криминальный авторитет из Шелехова задержан при попытке скрыться за границей

IrkutskMedia, 5 декабря. В Иркутской области 39-летний житель Шелехова арестован за участие в запрещённой экстремистской организации. Правоохранители задержали его в аэропорту Шереметьево при попытке выехать за границу, сообщает пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, ГУ МВД России по региону.
По версии следствия, с 2021 года по ноябрь 2025-го мужчина использовал личный авторитет в криминальной среде Шелехова и Шелеховского района для организации собраний и разъяснения идеологии экстремистской организации. Он пропагандировал агрессию против представителей власти и правоохранительных органов и вовлекал новых участников. Также мужчина осуществлял сбор и распределение материальных ценностей и денежных средств среди лиц, содержащихся в местах лишения свободы и придерживающихся криминального движения.
Противоправная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками ГУ МВД, УФСБ и ГУФСИН России по Иркутской области. После задержания мужчину допросили, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По ходатайству следствия, задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, уголовное дело в отношении криминального авторитета и его подельников передали в Иркутский областной суд. На скамье подсудимых — 30-летний лидер экстремистской организации и трое ее участников. Преступную деятельность пресекли осенью 2024 года.