Зеленский умоляет США раскрыть, о чем говорили Путин и Уиткофф

Зеленский потребовал от Вашингтона полной информации о диалоге с Москвой.
Украинское руководство намерено получить от США полную информацию о прошедших переговорах американского спецпосланника с президентом России. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский.
«Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало (на переговорах, — прим. URA.RU.) в России», — заявил Владимир Зеленский. Его сообщение передает Lenta.ru.
Детали переговоров планируется обсудить на встрече секретаря СНБО Украины Рустема Умерова со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в Майами. Украинский лидер также подчеркнул, что Киев готов к любому развитию событий.
Переговоры Владимира Путина с Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Кремле 2 декабря. Российская сторона охарактеризовала беседу как полезную, основанную на договоренностях саммита в Анкоридже.