Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский умоляет США раскрыть, о чем говорили Путин и Уиткофф

Украинское руководство намерено получить от США полную информацию о прошедших переговорах американского спецпосланника с президентом России. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский.

Зеленский потребовал от Вашингтона полной информации о диалоге с Москвой.

Украинское руководство намерено получить от США полную информацию о прошедших переговорах американского спецпосланника с президентом России. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский.

«Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало (на переговорах, — прим. URA.RU.) в России», — заявил Владимир Зеленский. Его сообщение передает Lenta.ru.

Детали переговоров планируется обсудить на встрече секретаря СНБО Украины Рустема Умерова со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в Майами. Украинский лидер также подчеркнул, что Киев готов к любому развитию событий.

Переговоры Владимира Путина с Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Кремле 2 декабря. Российская сторона охарактеризовала беседу как полезную, основанную на договоренностях саммита в Анкоридже.