Новосибирец осужден за мошенничество на 11,4 млн рублей в IT-сфере

В Новосибирске 29-летний местный житель осужден за мошенничество в сфере информационно-телекоммуникационных технологий на сумму свыше 11,4 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Советский районный суд признал его виновным в шести эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Государственное обвинение вел заместитель прокурора района Иван Москаев.
Установлено, что с сентября 2022 по февраль 2023 года подсудимый, действуя в составе организованной группы, использовал банковские карты третьих лиц и выполнял функции «обнальщика». После поступления денежных средств на счета, принадлежащие членам группы, он через банкоматы обналичивал похищенные деньги.
Сумма причинённого ущерба превысила 11,4 млн рублей. Суд назначил мужчине 4 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Исковые требования потерпевших удовлетворены.