Новосибирец осужден за мошенничество на 11,4 млн рублей в IT-сфере

Установлено, что с сентября 2022 по февраль 2023 года подсудимый, действуя в составе организованной группы, использовал банковские карты третьих лиц и выполнял функции «обнальщика». После поступления денежных средств на счета, принадлежащие членам группы, он через банкоматы обналичивал похищенные деньги.