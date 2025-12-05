«Множественные раны»: о состоянии раненой подростком бабушки рассказали врачи Актобе

Бабушка говорить не может и плохо слышит. Врачи надеются, что на следующей неделе ее переведут на амбулаторное лечение. Дом, в котором разыгралось кровавое преступление, стоит в центре города. Соседи рассказали, что семья была благополучной, полной, воспитывала троих детей. Задержанный подросток — старший сын в семье.