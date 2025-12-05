Ричмонд
Житель Иркутской области арестован за создание экстремистской группировки

При попытке улететь за границу подозреваемый был задержан в московском аэропорту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области под стражу взят 39-летний житель города Шелехова. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, он обвиняется в организации деятельности экстремистского сообщества.

— По данным следствия, с 2021 года мужчина создавал в Шелеховском районе преступную группировку. Он пропагандировал агрессию против власти, проводил собрания для оправдания криминальной идеологии и вовлекал новых сторонников, — сообщили в пресс-службе ведомств.

Преступление раскрыли оперативники МВД, ФСБ и ФСИН. При попытке улететь за границу подозреваемый был задержан в московском аэропорту Шереметьево и доставлен в Иркутск. Расследование уголовного дела продолжается, следователи уже допросили обвиняемого.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии суд оштрафовал 18-летнего местного жителя за экстремистский ник.