Житель Иркутской области арестован за создание экстремистской группировки

— По данным следствия, с 2021 года мужчина создавал в Шелеховском районе преступную группировку. Он пропагандировал агрессию против власти, проводил собрания для оправдания криминальной идеологии и вовлекал новых сторонников, — сообщили в пресс-службе ведомств.