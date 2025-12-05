Выяснилось, что приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту обжалован

Как сообщили в суде, поступили две жалобы от стороны защиты. Ранее прокурор настаивал на том же сроке наказания, и суд поддержал его позицию. Заседания проходили в закрытом режиме. По словам адвокатов, ни один из подсудимых, проходящих по делу о теракте октября 2022 года, свою вину не признал.