Выяснилось, что приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту обжалован

Адвокаты восьмерых осуждённых дела о теракте на Крымском мосту подали апелляционные жалобы на решение Южного окружного военного суда, который назначил фигурантам пожизненное лишение свободы, передает ТАСС.
Как сообщили в суде, поступили две жалобы от стороны защиты. Ранее прокурор настаивал на том же сроке наказания, и суд поддержал его позицию. Заседания проходили в закрытом режиме. По словам адвокатов, ни один из подсудимых, проходящих по делу о теракте октября 2022 года, свою вину не признал.
По версии следствия, подготовку взрыва курировал первый заместитель главы СБУ вместе с неустановленными участниками. Следствие считает, что была создана организованная группа, обеспечившая производство взрывчатки на территории Украины. Заряд маскировали под груз полиэтиленовой строительной плёнки и затем переправили сложным маршрутом — через Болгарию, Грузию и Армению. На Крымский мост устройство попало в кузове грузовика, водитель которого не знал о содержимом.
8 октября 2022 года при движении автомобиля по мосту взрывное устройство было приведено в действие. В результате погибли водитель грузовика и четыре человека в легковом автомобиле, оказавшемся рядом в момент детонации.
Теперь апелляционная инстанция рассмотрит жалобы защиты, которая добивается пересмотра приговора.
