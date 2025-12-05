В Приморье четыре человека пострадали в ДТП на трассе Хабаровск-Владивосток

Авария произошла в Михайловском районе. По информации полиции региона, 53-летняя водитель автомобиля Nissan Note, двигаясь со стороны Хабаровска, при перестроении из крайней правой полосы не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с попутной Toyota Probox. От удара водитель Toyota потерял управление и врезался в третью машину — BMW. В результате аварии травмы получили оба водителя — женщина за рулем Nissan и 53-летний мужчина за рулем Toyota, а также две их пассажирки 49 и 32 лет. Водитель BMW, 25-летний мужчина, не пострадал.