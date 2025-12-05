В Приморье четыре человека пострадали в ДТП на трассе Хабаровск-Владивосток

В Приморском крае на 628-м километре федеральной трассы Хабаровск-Владивосток произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По предварительным данным, авария была спровоцирована неправильным маневром перестроения, в результате чего столкнулись три автомобиля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Авария произошла в Михайловском районе. По информации полиции региона, 53-летняя водитель автомобиля Nissan Note, двигаясь со стороны Хабаровска, при перестроении из крайней правой полосы не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с попутной Toyota Probox. От удара водитель Toyota потерял управление и врезался в третью машину — BMW. В результате аварии травмы получили оба водителя — женщина за рулем Nissan и 53-летний мужчина за рулем Toyota, а также две их пассажирки 49 и 32 лет. Водитель BMW, 25-летний мужчина, не пострадал.
По факту происшествия начато административное расследование по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью. Также составлен протокол по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части». Госавтоинспекция напоминает всем водителям, что перед любым маневром, включая перестроение, необходимо убедиться в его безопасности, подать соответствующий сигнал и не создавать помех другим участникам движения. За прошедшие сутки в Приморье было зарегистрировано 47 ДТП, в четырех из которых люди пострадали. Всего травмы получили восемь человек, погибших нет.