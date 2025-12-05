Пожилая дама застрелила любовника после его слов о предстоящем расставании

В США задержали 64-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве мужчины после интимной встречи. Останки жертвы были обнаружены на улице американского Бирмингема, сообщили местные СМИ.
Тело 64-летнего Томаса Уильямса нашли 30 ноября. Эксперты установили, что мужчина погиб от огнестрельных ранений.
Полицейские изучили его телефон и вышли на связь с женщиной по имени Бонита Браун. Записи камер в районе преступления также зафиксировали её автомобиль.
После задержания Браун призналась, что Уильямс был её любовником. По её словам, в день происшествия они встретились в городском парке и вступили в интимную связь. Затем мужчина попытался прекратить отношения.
Это, со слов подозреваемой, и вызвало у неё вспышку ярости. Она достала пистолет и произвела несколько выстрелов в мужчину, после чего избавилась от телефона.
