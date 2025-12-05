«Смотрящего» за российским городом арестовали по делу об экстремизме

В Москве арестован житель Иркутской области, обвиняемый в участии в экстремистском сообществе, направленном против представителей власти. Мужчина попытался покинуть Россию, но был задержан в аэропорту Шереметьево.
Мужчине предъявлено обвинение по статье об организации деятельности экстремистской структуры. Следствие считает, что с ноября 2021-го по ноябрь 2025 года он занимал устойчивые позиции в криминальной среде Шелехова и района. Ему вменяют проведение собраний, пропаганду агрессии в отношении представителей власти, оправдание криминальной идеологии и вовлечение новых участников.
По информации «Коммерсанта», в криминальных кругах фигурант известен как «Кот» и имеет статус «смотрящего» за Шелеховом. В поле зрения правоохранителей он находится около 20 лет.
Сейчас мужчина допрошен, продолжаются следственные мероприятия.
