Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Смотрящего» за российским городом арестовали по делу об экстремизме

В Москве арестован житель Иркутской области, обвиняемый в участии в экстремистском сообществе, направленном против представителей власти.

В Москве арестован житель Иркутской области, обвиняемый в участии в экстремистском сообществе, направленном против представителей власти. Мужчина попытался покинуть Россию, но был задержан в аэропорту Шереметьево.

По данным регионального управления Следственного комитета, 39-летний житель Шелехова находился в разработке у оперативных служб МВД, ФСБ и ФСИН. Его задержали при попытке вылететь за границу и доставили в следственный отдел. Суд арестовал фигуранта на два месяца.

Мужчине предъявлено обвинение по статье об организации деятельности экстремистской структуры. Следствие считает, что с ноября 2021-го по ноябрь 2025 года он занимал устойчивые позиции в криминальной среде Шелехова и района. Ему вменяют проведение собраний, пропаганду агрессии в отношении представителей власти, оправдание криминальной идеологии и вовлечение новых участников.

По информации «Коммерсанта», в криминальных кругах фигурант известен как «Кот» и имеет статус «смотрящего» за Шелеховом. В поле зрения правоохранителей он находится около 20 лет.

Сейчас мужчина допрошен, продолжаются следственные мероприятия.

Читайте также: Головы на свалках, тела в пакетах и «восьмерка»: хроника новосибирского маньяка.