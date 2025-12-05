«Смотрящего» за российским городом арестовали по делу об экстремизме

Мужчине предъявлено обвинение по статье об организации деятельности экстремистской структуры. Следствие считает, что с ноября 2021-го по ноябрь 2025 года он занимал устойчивые позиции в криминальной среде Шелехова и района. Ему вменяют проведение собраний, пропаганду агрессии в отношении представителей власти, оправдание криминальной идеологии и вовлечение новых участников.