В Краснодарском крае из-за атаки Киева повреждена портовая инфраструктура: карта ударов БПЛА 5 декабря

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 5 декабря: после нападения произошел пожар, в тушении которого принимало участие несколько десятков специалистов. Украинские БПЛА атаковали и другие российские регионы, есть пострадавшие. В нескольких городах были введены ограничения на полеты и введен режим беспилотной опасности. Карта атак дронов на 5 декабря — в материале URA.RU.