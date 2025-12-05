Самолет с людьми вспыхнул в Бразилии. Видео

«Сильный пожар произошел около двух часов назад в самолёте Airbus A320 авиакомпании LATAM Brasil в городе Гуарульюс», — пишет telegram-канал Shot. Салон окутало едким дымом, а через иллюминатор пассажиры увидели пламя. Отмечается, что на борту находилось около 180 человек, их эвакуируют. Информации о пострадавших нет.