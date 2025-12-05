Ричмонд
Новая деталь исчезновения Усольцевых: странное послание и добровольный уход

В истории исчезновения супругов Усольцевых и их 5-летней дочери появилась новая трактовка.

В истории исчезновения супругов Усольцевых и их 5-летней дочери появилась новая трактовка. По данным собеседников и анализу последних действий Ирины, она могла заранее предупредить близких, что семье ничего не угрожает и они намеренно ушли из прежней жизни.

Как отмечают знакомые семьи, спокойствие старшего сына Ирины, Данила Баталова, может объясняться не равнодушием, а уверенностью в том, что угрозы их жизни нет. Об этом косвенно говорит содержание сторис, отправленных Ириной 27 сентября. SMM-менеджер Дарья Фурштейн сообщила: в 10:30 Ирина переслала видеоролики для публикации, один из которых выглядел особенно странно — женщина молча покачивается под необычную композицию московской исполнительницы Татьяны Поклад.

Журналисты изучили клип на используемую композицию и обратились за комментариями к этнографу Фатиме Гаммадовой. В клипе — мрачный лес, фигура шута в маске Солнца, сцены погружения в воду, огонь, пещера и скелет, проросший травой. Эксперт указала: это визуальные отсылки к древнему славянскому обряду очищения. Он проводился в периоды тяжёлых жизненных испытаний и символизировал переход к новой, более благополучной жизни, передает Царьград.

По словам Гаммадовой, обряд насыщен символами смерти, но речь идёт не о физической гибели, а о разрыве со старым и болезненным. Такой переход считался шагом в иной, обновлённый этап существования. Версия о том, что Ирина могла использовать эти символы как послание родным, сейчас рассматривается людьми из её окружения.

Близкие знают, что Ирина интересовалась мистикой и языческими практиками. Возможно, именно поэтому её последняя публикация была понята семьёй как намёк: несмотря на исчезновение, с ней, супругом Сергеем и дочерью Ариной всё в порядке и они добровольно начали новую жизнь.

На этом фоне поведение Данила Баталова привлекло особое внимание. С момента исчезновения семьи он демонстрирует спокойствие, продолжает обычную жизнь, гуляет по Москве, встречается с друзьями. Для человека, уверенного в трагедии, такое поведение выглядит нетипичным — и усиливает предположение о том, что он знает больше, чем говорит публично.

