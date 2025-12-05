Раскрыто, что полиции удалось вернуть кулон Фаберже, проглоченный похитителем

Инспектор Грей Андерсон сообщила, что подозреваемый прошёл медицинское обследование, а для контроля за его состоянием был закреплён сотрудник полиции. Наблюдение продолжалось до тех пор, пока кулон не вернулся естественным путем. В ночь на пятницу полиция подтвердила, что изделие получено и находится в сохранности. Сам мужчина остаётся под стражей и на следующей неделе предстанет перед окружным судом.