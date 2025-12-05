Раскрыто, что полиции удалось вернуть кулон Фаберже, проглоченный похитителем

В Окленде (Новая Зеландия) завершилась необычная операция: ювелирное изделие стоимостью более 19 тысяч долларов удалось вернуть после того, как подозреваемый попытался украсть его, проглотив прямо в магазине.
Инцидент произошёл в Partridge Jewellers неделю назад. По данным полиции, 32-летний мужчина решил скрыть кражу кулона Fabergé 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise, проглотив украшение с изображением «осьминожки» Джеймса Бонда. Сразу после задержания ему предъявили обвинение.
Инспектор Грей Андерсон сообщила, что подозреваемый прошёл медицинское обследование, а для контроля за его состоянием был закреплён сотрудник полиции. Наблюдение продолжалось до тех пор, пока кулон не вернулся естественным путем. В ночь на пятницу полиция подтвердила, что изделие получено и находится в сохранности. Сам мужчина остаётся под стражей и на следующей неделе предстанет перед окружным судом.
По данным производителя, кулон изготовлен из 18-каратного жёлтого золота и инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Внутри расположен золотой осьминог с глазами из чёрных бриллиантов — ещё одна деталь редкой коллекционной работы, которую злоумышленник попытался спрятать самым необычным способом.
