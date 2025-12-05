«Попросил хлеба и ударил со спины монтировкой»: рецидивист из Новосибирска напал на продавщицу в Красноярском крае

Преступление было совершено 4 декабря днем. Злоумышленник приехал к торговой точке на машине, выбрал время, когда там не было покупателей и зашел внутрь с пакетом, в котором находилась монтировка. Он попросил продавщицу подать хлеб с нижней полки и, дождавшись когда она развернется к нему спиной, напал на нее. Потерпевшая сумела сбежать и попросить о помощи. Ее госпитализировали с различными ушибленными травмами.