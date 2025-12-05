«Попросил хлеба и ударил со спины монтировкой»: рецидивист из Новосибирска напал на продавщицу в Красноярском крае

Преступление было совершено 4 декабря днем. Злоумышленник приехал к торговой точке на машине, выбрал время, когда там не было покупателей и зашел внутрь с пакетом, в котором находилась монтировка. Он попросил продавщицу подать хлеб с нижней полки и, дождавшись когда она развернется к нему спиной, напал на нее. Потерпевшая сумела сбежать и попросить о помощи. Ее госпитализировали с различными ушибленными травмами.
Мужчина же забрал из кассового аппарата около 15 тысяч рублей и уехал на автомобиле Toyota Carina. Ориентировка была передана всем экипажам полиции и Росгвардии. Оказалось, что машина уже находится в розыске в Новосибирской области. Благодаря слаженным действиям правоохранителей на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» злоумышленник был задержан.
«Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. В ходе личного досмотра у него изъяли похищенные деньги. Также установлено, что в Новосибирской области он совершил несколько имущественных преступлений, в том числе угон автомобиля, на котором приехал в Ачинск», — рассказали в ГУ МВД.
В отношении ранее неоднократно судимого злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия», санкция которой предполагает до 10 лет лишения свободы.