В Иркутске на пожаре погибли два человека

Пламя охватило брусовый дом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске пожар унес жизни двух человек. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, пламя вспыхнуло в брусовом доме вечером 4 декабря в поселке Горького в садоводстве «Иркут».

Дознаватели выясняют причины пожара. ГУ МЧС по Иркутской области.

— К месту происшествия оперативно выехали 14 специалистов и четыре единицы техники. Звеном газодымозащитной службы внутри дома обнаружены двое погибших. Их личности устанавливаются, — говорится в сообщении ведомства.

Огонь успел охватить 40 квадратов. По какой причине разгорелся пожар — пока неизвестно. Это предстоит выяснить дознавателям.

