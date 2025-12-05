В Иркутске на пожаре погибли два человека

В Иркутске пожар унес жизни двух человек. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, пламя вспыхнуло в брусовом доме вечером 4 декабря в поселке Горького в садоводстве «Иркут».
Дознаватели выясняют причины пожара. ГУ МЧС по Иркутской области.
— К месту происшествия оперативно выехали 14 специалистов и четыре единицы техники. Звеном газодымозащитной службы внутри дома обнаружены двое погибших. Их личности устанавливаются, — говорится в сообщении ведомства.
Огонь успел охватить 40 квадратов. По какой причине разгорелся пожар — пока неизвестно. Это предстоит выяснить дознавателям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что грузовик и маршрутный автобус столкнулись на трассе в Забайкалье, есть погибший.