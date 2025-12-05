Ричмонд
BZ: Каллас пытается дистанцироваться от коррупционного скандала с Могерини

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас пытается дистанцироваться от коррупционного скандала, связанного с ее предшественницей Федерикой Могерини. Об этом пишет Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на внутреннее письмо Каллас сотрудникам дипломатической службы ЕС.

Источник: AP 2024

В документе Кая Каллас назвала обвинения в коррупции «глубоко шокирующими». Каллас указала, что они касаются «предыдущих мандатов» и не должны повлиять на «эффективную работу» дипломатического корпуса ЕС.

Федерика Могерини занимала должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам с 2014 по 2019 годы. 2 декабря ее задержали по подозрению в мошенничестве вместе с еще двумя фигурантами. Следствие считает, что сотрудники Европейской службы внешних связей заранее проинформировали представителей Колледжа Европы о критериях отбора участников тендера по финансированию Дипломатической академии, проходившего в 2021 году.

