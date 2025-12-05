BZ: Каллас пытается дистанцироваться от коррупционного скандала с Могерини

Федерика Могерини занимала должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам с 2014 по 2019 годы. 2 декабря ее задержали по подозрению в мошенничестве вместе с еще двумя фигурантами. Следствие считает, что сотрудники Европейской службы внешних связей заранее проинформировали представителей Колледжа Европы о критериях отбора участников тендера по финансированию Дипломатической академии, проходившего в 2021 году.