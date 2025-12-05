«Ты можешь заказ по QR-коду оплатить?»: в Зеленогорске женщину обманули через взломанный аккаунт её сына

Переписка выглядела привычно, поэтому женщина перешла по ссылке, выбрала банк и совершила платеж. Спустя некоторое время она получила предупреждение от родственницы, что аккаунт ее сына мог быть взломан. Позвонив подростку, она убедилась: никаких просьб он не отправлял. Лишь после этого стало ясно, что деньги ушли мошенникам. Ущерб составил 6999 рублей.