«Ты можешь заказ по QR-коду оплатить?»: в Зеленогорске женщину обманули через взломанный аккаунт её сына

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске полиция выясняет обстоятельства хищения денег у 41-летней местной жительницы.

Источник: НИА Красноярск

Как рассказала женщина, в мессенджере ей пришло сообщение от аккаунта ее сына-студента, который живет в другом городе. От его имени попросили оплатить заказ на маркетплейсе — кроссовки и худи — и прислали ссылку.

Переписка выглядела привычно, поэтому женщина перешла по ссылке, выбрала банк и совершила платеж. Спустя некоторое время она получила предупреждение от родственницы, что аккаунт ее сына мог быть взломан. Позвонив подростку, она убедилась: никаких просьб он не отправлял. Лишь после этого стало ясно, что деньги ушли мошенникам. Ущерб составил 6999 рублей.

Следственный отдел ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве.

Полиция напоминает, что злоумышленники нередко используют взломанные аккаунты близких. При запросах о переводе денег необходимо лично созвониться с родственником и уточнить информацию.