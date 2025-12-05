Труп в озере: чье запертое в машине тело нашли в Сибири спустя 12 лет

В начале декабря 2025 года на озере Плес в Новосибирском районе была разгадана тайна, занимавшая местных жителей больше 12 лет.
Подо льдом, примерно в 30 метрах от берега, новосибирские водолазы обнаружили автомобиль марки Toyota Corolla, лежащий на крыше. Машину удалось поднять со дна. В ее салоне на заднем сиденье было найдено тело мужчины.
Спасатели уточнили, что машина провела на дне озера около 13 лет. Aif.ru выяснил, кто все это время был заперт в авто.
История исчезновения.
Поднятый со дна озера автомобиль вызвал много вопросов у спасателей, однако местные жители сразу вспомнили историю таинственного исчезновения 25-летнего Руслана. Парень выехал точно на такой же машине от друзей 17 октября 2013 года и пропал.
В тот день он пообщался с приятелями, позвонил девушке, сел в машину и поехал домой. Ехать, по словам родных, было недалеко. Однако в тот день домой он так и не вернулся.
«Вечером общался с друзьями, созвонился со своей девушкой и поехал на автомобиле домой. Дом находится совсем рядом. С этого момента о его судьбе ничего не известно. Автомобиль также не нашли. Камер тогда почти не было, телефонный биллинг не дал ничего», — сообщили в местной группе спустя 10 лет после пропажи.
Поиски начались сразу после того, как Руслан не вернулся домой. Родные, друзья и волонтеры прочесывали окрестности, но так и не нашли никаких следов молодого человека.
Искали с экстрасенсами.
На протяжении многих лет поиски не прекращались. Была организована группа, в которую вошли друзья и знакомые пропавшего. Приятели активно распространяли ориентировки о поиске пропавшего в Сети. Они даже завели отдельное сообщество для поиска Руслана.
«Особые приметы: есть родинка на правой руке над локтем. Если вы хоть что-то знаете, но по каким-то причинам побоялись рассказать, пожалуйста, расскажите сейчас, спустя столько лет. Вчера мама приходила на встречу с поисковиками, она так плакала. Родители и сестра его очень ждут», — писали друзья.
Проходили месяцы и годы, но поиски не приносили результатов. Главной загадкой для родных было то, что Руслан пропал вместе с машиной. Это делало историю еще более запутанной.
К поискам подключали даже экстрасенсов, которые, однако, наперебой сообщали противоречащие друг другу версии. Одна из таких женщин рассказала родным, что Руслана убили, а его машину угнали.
«Ножевые ранения… В общем-то дело не в машине, ее забрали, требовали что-то большее. Тело в восточном направлении от места проживания… Тело лежит лицом вверх», — сказала она.
В течение долгих лет поисков находились люди, которые утверждали, что в том или ином месте видели Руслана живым. Родственники проверяли все версии, но молодой человек так и не находился.
Предстоит экспертиза.
Найденная на дне озера машина прояснила ситуацию с бесследной пропажей Руслана.
Один из родственников пропавшего по имени Дамир в беседе с aif.ru подтвердил, что найденная машина и, скорее всего, тело принадлежат пропавшему.
«Да, это он», — отметил мужчина.
Сестра Руслана, в свою очередь, отказалась от комментариев до окончания следствия.
«Не даю никаких комментариев, пока идет следствие и нет результатов экспертизы. Ждем официальных подтверждений», — подчеркнула она.
По предварительной информации, на теле, найденном в салоне автомобиля, нет следов насильственной смерти. Окончательную точку в этой долгой истории поставит официальная экспертиза.