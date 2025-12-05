В Бразилии пассажиров самолёта эвакуировали из-за пожара в аэропорту

В аэропорту Гуарульюс в Бразилии произошло возгорание, из-за которого пришлось экстренно вывести людей из салона самолёта. Инцидент произошёл прямо во время посадки пассажиров.
По данным СМИ, пожар начался на багажном транспортере в момент, когда рейс готовился к вылету из Сан-Паулу в Порту-Алегри. Внутрь лайнера начал поступать дым, что потребовало немедленных мер безопасности.
Всех находившихся на борту оперативно вывели через телетрап и по аварийному трапу. Авиакомпания подчеркнула, что, несмотря на случившееся, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее сообщалось, что пассажиры рейса авиакомпании Red Wings, которому ранее пришлось вернуться и приземлиться в Домодедово по техническим причинам, смогли продолжить путешествие на запасном борту.