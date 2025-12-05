Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бразилии пассажиров самолёта эвакуировали из-за пожара в аэропорту

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту Гуарульюс в Бразилии произошло возгорание, из-за которого пришлось экстренно вывести людей из салона самолёта. Инцидент произошёл прямо во время посадки пассажиров.

По данным СМИ, пожар начался на багажном транспортере в момент, когда рейс готовился к вылету из Сан-Паулу в Порту-Алегри. Внутрь лайнера начал поступать дым, что потребовало немедленных мер безопасности.

Всех находившихся на борту оперативно вывели через телетрап и по аварийному трапу. Авиакомпания подчеркнула, что, несмотря на случившееся, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса авиакомпании Red Wings, которому ранее пришлось вернуться и приземлиться в Домодедово по техническим причинам, смогли продолжить путешествие на запасном борту.