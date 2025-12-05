Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ПВО за ночь сбили 41 беспилотник ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Девять БПЛА — над территорией Самарской области, девять БПЛА — над территорией Республики Крым, восемь БПЛА — над территорией Саратовской области, — написали в Telegram-канале оборонного ведомства.

Также по семь беспилотников ВСУ сбили над территорией Волгоградской и Ростовской областями. Один дрон ликвидировали над Краснодарским краем.

В этот же день серия взрывов и звуки сирены звучали в районе города Сызрани Самарской области. Силы противовоздушной обороны уничтожали беспилотники ВСУ. Очевидцы утверждают, что слышали пять-семь взрывов и стрельбу.

В городе Темрюке Краснодарского края из-за атаки украинских БПЛА пострадали элементы портовой инфраструктуры. По предварительной информации, никто не пострадал, персонал эвакуировали.

4 декабря в Туле обломки украинского беспилотного летательного аппарата повредили окна детского сада. Дети были временно переведены в другое дошкольное учреждение.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше