Минобороны: ПВО за ночь сбили 41 беспилотник ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— Девять БПЛА — над территорией Самарской области, девять БПЛА — над территорией Республики Крым, восемь БПЛА — над территорией Саратовской области, — написали в Telegram-канале оборонного ведомства.
Также по семь беспилотников ВСУ сбили над территорией Волгоградской и Ростовской областями. Один дрон ликвидировали над Краснодарским краем.
В этот же день серия взрывов и звуки сирены звучали в районе города Сызрани Самарской области. Силы противовоздушной обороны уничтожали беспилотники ВСУ. Очевидцы утверждают, что слышали пять-семь взрывов и стрельбу.
В городе Темрюке Краснодарского края из-за атаки украинских БПЛА пострадали элементы портовой инфраструктуры. По предварительной информации, никто не пострадал, персонал эвакуировали.
4 декабря в Туле обломки украинского беспилотного летательного аппарата повредили окна детского сада. Дети были временно переведены в другое дошкольное учреждение.