Пожилые супруги из Омска потеряли деньги, пытаясь купить автоприцеп

Пожилая супружеская пара из Нововаршавского района потеряла 50 тысяч рублей, пытаясь купить автомобильный прицеп. Ссылка в частном объявлении привела пожилую чету в мессенджер, где их ждал мошенник.
Сотрудники отдела МВД России по Нововаршавскому району разбираются в мошеннической схеме. В полицию обратилась пожилая пара: супруги планировали приобрести автомобильный прицеп, но лишились денежных средств. Следователям пенсионеры рассказали, что объявление о продаже автоприцепа они нашли в сети интернет. Они не заподозрили неладного, когда контакты в частном объявлении привели их в популярный у мошенников мессенджер. И уж совсем большую глупость пенсионеры совершили, переведя на указанный неизвестным лицом счет 50 тысяч рублей.
Несколько дней заявители получали сообщения о невозможности доставить товар по разным причинам, а потом и вовсе собеседник перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.