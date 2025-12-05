Пожилые супруги из Омска потеряли деньги, пытаясь купить автоприцеп

Сотрудники отдела МВД России по Нововаршавскому району разбираются в мошеннической схеме. В полицию обратилась пожилая пара: супруги планировали приобрести автомобильный прицеп, но лишились денежных средств. Следователям пенсионеры рассказали, что объявление о продаже автоприцепа они нашли в сети интернет. Они не заподозрили неладного, когда контакты в частном объявлении привели их в популярный у мошенников мессенджер. И уж совсем большую глупость пенсионеры совершили, переведя на указанный неизвестным лицом счет 50 тысяч рублей.