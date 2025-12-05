Ричмонд
Пожилые супруги из Омска потеряли деньги, пытаясь купить автоприцеп

Чету пенсионеров обманул мошенник, на которого они вышли через частное объявление в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Пожилая супружеская пара из Нововаршавского района потеряла 50 тысяч рублей, пытаясь купить автомобильный прицеп. Ссылка в частном объявлении привела пожилую чету в мессенджер, где их ждал мошенник.

Сотрудники отдела МВД России по Нововаршавскому району разбираются в мошеннической схеме. В полицию обратилась пожилая пара: супруги планировали приобрести автомобильный прицеп, но лишились денежных средств. Следователям пенсионеры рассказали, что объявление о продаже автоприцепа они нашли в сети интернет. Они не заподозрили неладного, когда контакты в частном объявлении привели их в популярный у мошенников мессенджер. И уж совсем большую глупость пенсионеры совершили, переведя на указанный неизвестным лицом счет 50 тысяч рублей.

Несколько дней заявители получали сообщения о невозможности доставить товар по разным причинам, а потом и вовсе собеседник перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.