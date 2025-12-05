В Екатеринбурге введут штрафы за украшение подъездов к Новому году

Администрация Екатеринбурга напомнила жителям о правилах праздничного оформления подъездов. Мэр города Алексей Орлов на совещании с главами районов поручил следить за тем, чтобы украшения в многоквартирных домах не противоречили общей концепции праздника и требованиям безопасности.
Изначально на совещании речь шла о том, что в условиях бесснежной зимы городские украшения должны быть особенно продуманными. Однако после представления официальной концепции от департамента архитектуры мэр подчеркнул, что инициатива жителей также должна ей соответствовать. Самодеятельное украшение подъездов может привести к пожарной опасности и спорам между соседями.
Чтобы легально оформить подъезд к праздникам, жильцам необходимо выполнить два условия: получить письменное разрешение от своей управляющей компании и заручиться согласием всех собственников квартир в доме.
Нарушителей ждут серьёзные штрафы. Для жителей сумма составит от 5 до 15 тысяч рублей. Управляющая компания, допустившая несогласованное оформление, может быть оштрафована на сумму до 300 тысяч рублей. Если же от соседей поступят жалобы, на нарушителя может быть наложен дополнительный штраф от 100 до 300 рублей.