В Екатеринбурге введут штрафы за украшение подъездов к Новому году

Изначально на совещании речь шла о том, что в условиях бесснежной зимы городские украшения должны быть особенно продуманными. Однако после представления официальной концепции от департамента архитектуры мэр подчеркнул, что инициатива жителей также должна ей соответствовать. Самодеятельное украшение подъездов может привести к пожарной опасности и спорам между соседями.