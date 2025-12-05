Порт Темрюка загорелся в результате атаки ВСУ: что известно

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на порт города Темрюк произошло возгорание, повредившее элементы инфраструктуры. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края. По данным ведомства, весь персонал был своевременно эвакуирован, и жертв среди людей удалось избежать.
На месте происшествия оперативно работали пожарные и спасатели. Как отмечалось, к тушению пожара были привлечены 32 специалиста МЧС и восемь единиц специальной техники. Ситуацию удалось взять под контроль, а основной ущерб, согласно предварительной информации, пришелся на объекты портового хозяйства.
В эту же ночь воздушная тревога звучала и в других российских регионах. Например, жители Курска сообщали о громкой работе систем противовоздушной обороны. Местные власти подтвердили факт отражения атаки беспилотников.
Глава города Евгений Маслов информировал, что падающие обломки сбитых дронов повредили окна в нескольких частных домах и один автомобиль. К счастью обошлось без человеческих жертв, и никто из жителей не пострадал.
На местах падения фрагментов беспилотников незамедлительно начали работу аварийные и коммунальные службы. Для оперативной оценки и устранения ущерба было запланировано проведение подомового обхода. Власти пообещали гражданам оказать всю необходимую помощь в восстановлении поврежденного имущества.
Трагические инциденты с жертвами среди гражданского населения произошли в Белгородской области. В результате ударов беспилотников пострадали три мирных жителя.
В поселке Борисовка удар пришелся по легковому автомобилю, за рулем которого находился местный житель. Мужчина получил тяжелые ранения и был в срочном порядке доставлен в отделение реанимации для оказания экстренной медицинской помощи.
В этом же населенном пункте осколками от взрыва другого дрона был ранен еще один человек. Скорая помощь госпитализировала его в Белгородскую больницу № 2 с диагнозом баротравма и осколочное ранение ноги.
Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном Telegram-канале подвело итоги отражения масштабной ночной атаки. Сообщалось, что российские силы ПВО успешно сорвали попытку удара беспилотниками самолетного типа по нескольким регионам страны в период с 20:00 до 23:00 4 декабря.
Всего за указанные три часа средствами противовоздушной обороны было сбито и уничтожено 44 вражеских дрона. Наибольшее количество, 30 единиц, было нейтрализовано в небе над Курской областью.
Еще восемь беспилотников уничтожили в Ростовской области, три — в Белгородской, два — в Воронежской и один — в Брянской области.
Также накануне были предотвращены угрозы со стороны морских дронов. Министерство обороны РФ проинформировало, что силы Черноморского флота действовали в акватории Черного моря. Им удалось обнаружить и ликвидировать четыре безэкипажных катера ВСУ в северо-западной части моря.
Президент России Владимир Путин сделал важное заявление, касающееся ответных мер. Он заявил, что в ответ на агрессивные действия киевского режима против гражданских судов Россия вынуждена ужесточить свою позицию. Глава государства подчеркнул, что удары по портовой инфраструктуре Украины, а также по следующим в ее порты судам, станут более мощными.