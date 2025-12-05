В заповеднике «Басеги» выявили нарушения после проверки прокуратуры

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку работы государственного природного заповедника «Басеги» и выявила ряд нарушений в сфере соблюдения экологического законодательства.
Как установили специалисты, в заповеднике нет распределения территорий по зонам лесозащитного районирования. Из-за этого сложно определить, как часто необходимо проводить лесопатологические обследования. Проверка также показала, что такие обследования проводятся крайне редко. Последний раз они были выполнены в 2021 году и охватили всего 5 гектаров, тогда как площадь заповедника превышает 38 тысяч гектаров.
Также выяснилось, что учреждение организует экскурсии, включая маршруты «К Северному Басегу», «К Южному Басегу» и к скале Басежата, но при этом не уведомляет территориальные подразделения МЧС о выходе туристических групп.
По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес учреждения, которое было удовлетворено. Двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Ход устранения нарушений находится под контролем природоохранной прокуратуры.