В заповеднике «Басеги» выявили нарушения после проверки прокуратуры

Как установили специалисты, в заповеднике нет распределения территорий по зонам лесозащитного районирования. Из-за этого сложно определить, как часто необходимо проводить лесопатологические обследования. Проверка также показала, что такие обследования проводятся крайне редко. Последний раз они были выполнены в 2021 году и охватили всего 5 гектаров, тогда как площадь заповедника превышает 38 тысяч гектаров.