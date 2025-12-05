Мошенники выманили у пенсионерки из Челябинской области более 2,6 миллиона рублей

Под видом сотрудников департамента безопасности Центрального банка РФ аферисты убедили пенсионерку, что с её счетов пытаются похитить деньги. Чтобы обезопасить средства, ей предложили перевести все сбережения на «безопасный счёт». Мошенники пообещали женщине подменить их на «меченые купюры» для поимки злоумышленников «с поличным». Жительница поверила аферистам. Она закрыла два банковских вклада, получила наличными 2,2 миллиона рублей и передала их специальному курьеру. Потом они убедили её перевести им ещё свыше 400 тысяч рублей.