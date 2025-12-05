Ричмонд
Защита кинокритика Долина* обжаловала заочный арест

В Савеловском суде Москвы сообщили, что защита подала апелляционную жалобу на заочный арест кинокритика Антона Долина*. В суде уточнили, что жалоба уже зарегистрирована.

Ранее, 21 ноября, столичный суд решил арестовать его на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции. Это решение было вынесено заочно.

В сентябре столичное управление Следственного комитета информировало РИА Новости, что против Долина* возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По версии следствия, кинокритик неоднократно нарушал требования закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

30 октября писательницу и лауреата премии «Русский Букер» Людмилу Улицкую* оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. 14 октября октября тот же Савеловский суд оштрафовал писательницу на ту же сумму за аналогичное правонарушение.

27 октября суд в Москве заочно арестовал певицу Елизавету Гырдымову*, известную под псевдонимом Монеточка*, по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента.

*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.