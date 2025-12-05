Расчёты ПВО сбили 41 БПЛА ВСУ над шестью регионами России за ночь

Наибольшее количество сбитых беспилотников насчитали над Самарской областью и Крымом — по девять. Над Саратовской областью перехватили восемь дронов, над Волгоградской и Ростовской — по семь. Один БПЛА был уничтожен в Краснодарском крае.
Ранее в Самарской области на юге и западе Сызрани местные жители на фоне воздушной тревоги зафиксировали от пяти до семи взрывов вследствие работы противовоздушной обороны. Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры отсутствует.
