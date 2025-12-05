Ричмонд
Расчёты ПВО сбили 41 БПЛА ВСУ над шестью регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 41 украинский беспилотник над регионами России. Об этом утром 5 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество сбитых беспилотников насчитали над Самарской областью и Крымом — по девять. Над Саратовской областью перехватили восемь дронов, над Волгоградской и Ростовской — по семь. Один БПЛА был уничтожен в Краснодарском крае.

Ранее в Самарской области на юге и западе Сызрани местные жители на фоне воздушной тревоги зафиксировали от пяти до семи взрывов вследствие работы противовоздушной обороны. Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры отсутствует.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше