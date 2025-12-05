Скончался легендарный актер, исполнивший роль Шанг Цзуна в Mortal Kombat

В 2019 году Тагава озвучил персонажа в видеоигре Mortal Kombat 11 и предоставил свое фото для ролевой видеоигры 2023 года Mortal Kombat: Onslaught. Кроме того, он озвучивал следующие видеоигры: Soldier Boyz, Batman: Rise of Sin Tzu и World of Warcraft: Legion.