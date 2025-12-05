«Около часа сидели на улице с детьми»: Ерке Есмахан рассказала о землетрясении в Алматы

«Было землетрясение. Вам не страшно на высоком этаже?» — выразили беспокойство фанаты. «Я спала до обеда. Вскочила от землетрясения. С детьми вышли на улицу. Сидели с детьми на улице около часа, а после зашли домой. Путь Аллах сохранит нашу землю и наш народ. Пусть убережет от разных бедствий», — написала она.