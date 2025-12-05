Ричмонд
«Около часа сидели на улице с детьми»: Ерке Есмахан рассказала о землетрясении в Алматы

Казахстанская певица Ерке Есмахан, исполнительница хита «Қайда?», рассказала, как с семьей отреагировала на землетрясение в Алматы, которое случилось накануне, передает NUR.KZ.

В рамках традиционной рубрики «Вопрос-ответ» подписчики спросили у Ерке, как она отреагировала на землетрясение в Алматы.

«Было землетрясение. Вам не страшно на высоком этаже?» — выразили беспокойство фанаты. «Я спала до обеда. Вскочила от землетрясения. С детьми вышли на улицу. Сидели с детьми на улице около часа, а после зашли домой. Путь Аллах сохранит нашу землю и наш народ. Пусть убережет от разных бедствий», — написала она.

Певица также добавила, что сейчас главы семейства нет дома. RaiM находится с гастролями в России.