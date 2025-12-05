Ричмонд
ВСУ ночью пытались атаковать шесть российских регионов

В ночь на 5 декабря ВСУ пытались атаковать шесть российских регионов. Силами ПВО были сбиты 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства. Так, над Самарской областью и республикой Крым сбили по девять беспилотников, восемь — над Саратовской областью, по семь — над Волгоградской и Ростовской областями. Еще один дрон уничтожили над Краснодарским краем.

В ночь на 5 декабря ВСУ осуществили атаку беспилотниками по территории Краснодарского края. В результате удара возник пожар, для ликвидации которого были задействованы несколько десятков специалистов. В ряде городов были введены ограничения на полеты и установлен режим беспилотной опасности. Карта атак дронов на 5 декабря — в материале URA.RU.

