Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцев задержали за незаконный сбыт нефти на 2,8 млрд тенге в Грузии

В Батуми сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали трех граждан Казахстана, которые занимали руководящие должности в «Батумском нефтяном терминале», передает грузинское издание Business Media.

Источник: Курсив

Обманывали таможню.

3 декабря 2025 года следственная служба арестовала трех казахстанцев по факту группового преступления. Их обвинили в сбыте особо крупного количества нефти в обход правил таможни.

«Руководящие лица компании ООО “Батумский нефтяной терминал” в обход таможенных процедур, тайно сбывали хранящиеся в резервуарах терминала более 10 000 тонн не облагаемой налогом сырой нефти стоимостью более 15 миллионов лари (2,8 млрд тенге прим.ред.)», — сообщили в издании ссылаясь на Минфин Грузии.

Срок за контрабанду.

Чтобы скрыть недостачу, вместо настоящей нефти в резервуары заливали грязные отходы и загрязненные остатки. Все трое арестованы. Им грозит от 11 до 15 лет тюрьмы по статье о контрабанде в особо крупном размере, совершенной организованной группой.

Расследование продолжается. Следователи ищут других участников схемы и устанавливают, кому в итоге досталась украденная нефть.