Казахстанцев задержали за незаконный сбыт нефти на 2,8 млрд тенге в Грузии

Чтобы скрыть недостачу, вместо настоящей нефти в резервуары заливали грязные отходы и загрязненные остатки. Все трое арестованы. Им грозит от 11 до 15 лет тюрьмы по статье о контрабанде в особо крупном размере, совершенной организованной группой.