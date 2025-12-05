Казахстанцев задержали за незаконный сбыт нефти на 2,8 млрд тенге в Грузии

Обманывали таможню.
3 декабря 2025 года следственная служба арестовала трех казахстанцев по факту группового преступления. Их обвинили в сбыте особо крупного количества нефти в обход правил таможни.
«Руководящие лица компании ООО “Батумский нефтяной терминал” в обход таможенных процедур, тайно сбывали хранящиеся в резервуарах терминала более 10 000 тонн не облагаемой налогом сырой нефти стоимостью более 15 миллионов лари (2,8 млрд тенге прим.ред.)», — сообщили в издании ссылаясь на Минфин Грузии.
Срок за контрабанду.
Чтобы скрыть недостачу, вместо настоящей нефти в резервуары заливали грязные отходы и загрязненные остатки. Все трое арестованы. Им грозит от 11 до 15 лет тюрьмы по статье о контрабанде в особо крупном размере, совершенной организованной группой.
Расследование продолжается. Следователи ищут других участников схемы и устанавливают, кому в итоге досталась украденная нефть.