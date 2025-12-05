Ричмонд
В Шелеховском районе женщина задержана за порчу мемориала СВО

Женщина выбила плакат с фотографиями погибших бойцов, закрепленный на мемориальном комплексе «Журавль».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелеховском районе полиция задержала 35-летнюю местную жительницу, которая повредила мемориал участникам специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в МВД, СУ СКР и прокуратуре региона, случилось все в ночь на 3 декабря в поселке Чистые Ключи.

— Женщина выбила плакат с фотографиями погибших бойцов, закрепленный на мемориальном комплексе «Журавль». Полицейские, изучив записи уличных камер видеонаблюдения, быстро установили и задержали подозреваемую, — говорится в сообщении ведомств.

Следователи завели уголовное дело по статье «Повреждение мемориального объекта, посвященного лицам, защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов». Подозреваемая была допрошена и полностью возместила нанесенный ущерб. Прокуратура города взяла расследование на особый контроль.

