В Шелеховском районе женщина задержана за порчу мемориала СВО

— Женщина выбила плакат с фотографиями погибших бойцов, закрепленный на мемориальном комплексе «Журавль». Полицейские, изучив записи уличных камер видеонаблюдения, быстро установили и задержали подозреваемую, — говорится в сообщении ведомств.
Следователи завели уголовное дело по статье «Повреждение мемориального объекта, посвященного лицам, защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов». Подозреваемая была допрошена и полностью возместила нанесенный ущерб. Прокуратура города взяла расследование на особый контроль.
