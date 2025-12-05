В Шелеховском районе женщина задержана за порчу мемориала СВО

В Шелеховском районе полиция задержала 35-летнюю местную жительницу, которая повредила мемориал участникам специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в МВД, СУ СКР и прокуратуре региона, случилось все в ночь на 3 декабря в поселке Чистые Ключи.