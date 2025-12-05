Завершились переговоры США и Украины в Майами

В Майами завершились переговоры между украинскими и американскими представителями.
Встреча американской и украинской делегаций в Майами завершилась. Об этом сообщило украинское издание «Общественное Новости» со ссылкой на источники в делегации.
«Других подробностей не приводится», — отмечает издание в своем кратком сообщении о завершении переговоров. Со стороны Украины во встрече участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Ранее о планируемой встрече Умерова со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом сообщало агентство Associated Press.
Данные консультации стали продолжением диалога после переговоров американских представителей с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 2 декабря. Тогда ключевой темой пятичасовой беседы стало мирное урегулирование конфликта на Украине.