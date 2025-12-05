Завершились переговоры США и Украины в Майами

«Других подробностей не приводится», — отмечает издание в своем кратком сообщении о завершении переговоров. Со стороны Украины во встрече участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Ранее о планируемой встрече Умерова со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом сообщало агентство Associated Press.